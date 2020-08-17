فيديو.. طفلة سعودية في السادسة من عمرها تختم القرآن كاملاً

المواطن - الرياض

احتفلت أسرة سعودية، بطفلتها البالغة من العمر 6 أعوام، بعدما ختمت حفظ القرآن الكريم كاملاً رغم صغر سنها، في مشهد حاز على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق خال الطفلة، التي تدعى “حنين”، لحظات من مراسم الاحتفال الذي أُقيم لها بهذه المناسبة، حيث تزينت الطفلة بتاج وفستان أزرق جميل وحولها الزينة الخاصة بالاحتفال.

وذكرت الطفلة، خلال مقطع فيديو نشره خالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنها أتمت حفظ القرآن الكريم مؤخراً، ثم قامت بكل ثقة بتلاوة آيات من سورة البقرة بشكل صحيح.

وتفاعل المئات من المغردين مع المقطع داعين للطفلة بالقبول والبركة وأن يحفظها الله من كل مكروه وينبتها نباتاً حسناً.





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