فيديو.. فرحة فهد بن نافل مع غوميز بعد فوز الهلال

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، على دعم فريقه ضد الفيصلي من الملعب في المباراة التي انتهت، قبل قليل، بتحقيق الزعيم لفوز هام.

فهد بن نافل مع غوميز:

والتقطت عدسات الناقل الرسمي لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فرحة فهد بن نافل مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز، حيث احتفلا سويًّا وبدت على رئيس نادي الهلال علامات السعادة.

واقترب الزعيم من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي اليوم، حيث عزز صدارته بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

الهلال ضد الفيصلي:

ولعب الهلال ضد الفيصلي على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين دون رد.

وخيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم، قبل أن يسجل غوميز هدفًا قاتلًا في الدقيقة 82، وأضاف عمر خربين الهدف الثاني عند الدقيقة 96، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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