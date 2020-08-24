فيديو.. فرحة محمد نور بفوز نادي الاتحاد برباعية

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم العميد السابق، محمد نور، على دعم نادي الاتحاد ضد الفيحاء من المدرجات في المباراة التي انتهت، قبل قليل، بتحقيق النمور لفوز هام بنتيجة 4/ 1.

محمد نور يحتفل بالتقدم:

والتقطت عدسات الناقل الرسمي لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فرحة الأسطورة محمد نور في المدرجات بعد تقدم الاتحاد ضد الفيحاء برباعية، حيث احتفل بهدف فهد المولد وبدت عليه علامات السعادة.

ويمر نادي الاتحاد بتراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، ويحرص محمد نور على التواجد بشكل مستمر لدعم اللاعبين وتحفيزهم على تقديم الأفضل، أملًا في تحقيق الانتصارات والبقاء في دوري الكبار الموسم الرياضي المقبل.

نادي الاتحاد:

وانتهت، منذ قليل، مباراة نادي الاتحاد ضد الفيحاء التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” ضمن منافسات الجولة الـ27 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل رباعية نادي الاتحاد ضد الفيحاء، النجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقتين 2 و5، وفهد المولد في الدقيقتين 67 و77، فيما أحرز هدف الفريق البرتقالي أنجيلو نيتو عند الدقيقة 28، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العميد رصيده إلى 30 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الـ12.





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