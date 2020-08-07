فيديو.. كيف تنفذ إجراءات العزل المنزلي؟ 

المواطن - واس

أوضحت”الصحة” الإجراءات المطلوبة في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد19)، وآلية العزل المنزلي.

وشرحت الوزارة في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فحين اتأكد إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر فلا بد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة 10 أيام بوصفه حالة مؤكدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لمدة عزل أساسية مدتها 14 يوما ابتداء من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر، وأي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين تظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقا يتوجب عليه احتساب 10 أيام كمدة عزل منزلي ابتداء من ظهور العارض الصحي لهذا الفرد، أما من لم تظهر عليهم أعراض خلال مدة العزل الأساسية فيتوجب عليهم الاكتفاء باستكمال مدة العزل الأساسية وهي 14 يوما من تاريخ تأكيد إصابة الأب.

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