فيديو | لحظة إخراج ترامب من المؤتمر بعد سماع إطلاق نار

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو لحظة إخراج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من المؤتمر الصحفي أمس الاثنين بشكل مفاجئ بعد سماع طلقات نار خارج البيت الأبيض.

وقال ترامب: إن الاستخبارات السرية أخرجته من قاعة المؤتمر بعد إطلاق نار في محيط البيت الأبيض، حيث أطلقت قوات إنفاذ القانون النار على المشتبه به؛ ما أسفر عن إصابته.

من جهتها أفادت شبكة “فوكس نيوز” بأنه تم استئناف المؤتمر الصحفي بعد تقارير عن أصوات إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض.

Suivi – video de l’évacuation du president #trump vers le bureau ovale pendant son allocution suite à des tirs à l’extérieur de la maison blanche pic.twitter.com/TS3dfIhNfD — LesNews (@LesNews) August 10, 2020

وقال الرئيس ترامب بعد لحظات من عودته إلى المنصة: “كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية”.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تم نقل مصاب للمستشفى، أصيب برصاص الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون، مشيرًا إلى أنه لا يعلم بقية التفاصيل.

وأوضح ترامب أنه يشعر بالأمان بالبيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية.



