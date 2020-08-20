فيديو.. متحدث الأرصاد يوضح موعد اعتدال الأجواء في السعودية

المواطن - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، موعد اعتدال الأجواء في السعودية.

وقال القحطاني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن درجات الحرارة ستبدأ في التذبذب بنهاية شهر أغسطس الجاري للدخول في الفترة الانتقالية.

وتابع القحطاني: “إن الفترة الانتقالية تشهد تذبذبًا في درجات الحرارة ما بين الاعتدال والانخفاض في قيم الضغط، وكذلك الرياح النشطة التي تساهم في إثارة الأتربة والغبار”.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت تقريرًا أوضحت فيه أن درجات الحرارة تكون أكثر ارتفاعًا على المناطق الساحلية الشرقية من المملكة، خاصة في الدمام والأحساء والظهران.





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