فيديو.. متحدث الصحة يوضح مضاعفات كورونا على الحوامل

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تأثير مضاعفات كورونا على المرأة الحامل.
فيديو | متحدث #الصحة يتحدث عن المرأة الحامل وتداعيات مضاعفات #فيروس_كورونا عليها #الإخبارية pic.twitter.com/SShh044Vjb
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 23, 2020
مضاعفات كورونا على الحوامل
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم إنه لا يوجد معيار واحد لتأثير هذه المضاعفات التي تختلف بحسب كل حالة مشيرًا إلى أن المرأة الحامل إن كانت تعاني بالأساس من مشاكل صحية مزمنة أو مشاكل مرتبطة بالحمل فإن تأثر كورونا عليها يكون أشد.
ودعا متحدث الصحة الحامل إلى مراجعة الطبيب المختص وفق مستجدات الحالة.
حالات كورونا الجديدة
وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أربعة أشهر بلغت 1109 حالات كما أعلنت عن تعافي (1702) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (280143) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (23687) حالة من بينها (1644) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (307479) حالة، توفي منهم (3649) حالة.