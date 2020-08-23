فيديو.. متحدث الصحة يوضح مضاعفات كورونا على الحوامل

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تأثير مضاعفات كورونا على المرأة الحامل.

مضاعفات كورونا على الحوامل

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم إنه لا يوجد معيار واحد لتأثير هذه المضاعفات التي تختلف بحسب كل حالة مشيرًا إلى أن المرأة الحامل إن كانت تعاني بالأساس من مشاكل صحية مزمنة أو مشاكل مرتبطة بالحمل فإن تأثر كورونا عليها يكون أشد.

ودعا متحدث الصحة الحامل إلى مراجعة الطبيب المختص وفق مستجدات الحالة.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أربعة أشهر بلغت 1109 حالات كما أعلنت عن تعافي (1702) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (280143) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (23687) حالة من بينها (1644) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (307479) حالة، توفي منهم (3649) حالة.





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