فيديو.. محافظ بيروت باكيًا: ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر

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لم يتمالك محافظ بيروت، مروان عبود، نفسه وانهمر بالبكاء وهو يتحدث عن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، مساء الثلاثاء.

وقال عبود، في تصريح خاص إلى “سكاي نيوز عربية”: إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.

وأضاف محافظ بيروت: “كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه”، مشيرًا إلى أن الانفجار “يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناجازاكي”.

وتابع: “ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية هذه مصيبة على لبنان”.

وخلال قوله: “ما يحصل للشعب اللبناني كثير”، أذرف مروان عبود الدموع على المباشر، في مشهد مؤثر.

وختم حديثه بالقول: “أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء”.



