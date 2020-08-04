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فيديو.. محافظ بيروت باكيًا: ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر
10 من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم

فيديو.. محافظ بيروت باكيًا: ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر

2020/08/04
الساعة 9:19 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. محافظ بيروت باكيًا: ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر
المواطن - متابعة

لم يتمالك محافظ بيروت، مروان عبود، نفسه وانهمر بالبكاء وهو يتحدث عن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، مساء الثلاثاء.

وقال عبود، في تصريح خاص إلى “سكاي نيوز عربية”: إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.

وأضاف محافظ بيروت: “كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه”، مشيرًا إلى أن الانفجار “يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناجازاكي”.

وتابع: “ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية هذه مصيبة على لبنان”.

وخلال قوله: “ما يحصل للشعب اللبناني كثير”، أذرف مروان عبود الدموع على المباشر، في مشهد مؤثر.

وختم حديثه بالقول: “أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء”.




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