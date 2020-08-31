فيديو.. مصرية تعتدي على شرطي رفض دخولها المحكمة دون كمامة

المواطن - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم في مصر، وسيدة زعمت أنها مستشارة بالأمم المتحدة.

ووجهت الأخيرة للضابط السباب ومزقت رتبته التي يضعها على كتفه، حيث انتشر الفيديو على كافة مواقع السوشيال ميديا، والذي يطالب فيه الضابط السيدة، أن ترتدي الكمامة، فما كان منها إلا أن حدثته بطريقة غير لائقة، وتعدت عليه بالفعل والقول، فيما أكدت مصادر، أن الجهات الأمنية تحقق في الواقعة.

ايه الست دى ايه يعنى مستشارة فى الامم المتحدة … لازم الظابط ياخد حقه ده بيطبق القانون …هو ده نموذج للشعب….الشرطة تطبق القانون والشعب قليل الأدب pic.twitter.com/qBwyWtLqyx — 🇸🇦 🇦🇪🇪🇬نسرين 🇪🇬 🇦🇪🇸🇦 (@zgtd131) August 30, 2020

الواقعة بدأت حينما طالب الضابط من السيدة المتواجدة في المحكمة، أن ترتدي كمامة، ولكنها رفضت بشكل قاطع، وتحدثت معه بنبرة استعلاء وتهديد قائلة، “أنا مستشار وعضو أمم متحدة”، فطالبها بإبراز البطاقة الخاصة بها، ولكنها رفضت قائلة “والله ما هتاخد كارنيهاتي”، فرد عليه “أنا هضطر أجيب شرطية وأكلبشك”، فما كان من السيدة إلا أنها قامت بسبه بألفاظ نابية، فسحب منها هاتفها المحمول، فقامت بالتعدي عليه، وتمزيق رتبته التي يضعها على كتفه في بدلته الشرطية، وسط ذهول الحاضرين، الذين اعترضوا على سلوك السيدة.

الفيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بأن يتم التعامل مع هذه السيدة وفقاً للقانون، وبتهمة التعدي على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، لا سيما أنه لم يعاملها بشكل سيئ، ولكنها طالبها أولاً بارتداء الكمامة، وأن تبرز “البطاقة” الخاصة بها، معربين عن استيائهم من الطريقة التي تحدثت بها السيدة، ونبرتها المتعالية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أثنوا أيضا، على ثبات الضابط في تعامله مع السيدة التي قامت بسبه أمام الموظفين والحضور في المحكمة، وعدم قيامه بأي تصرف انفعالي، مطالبين بأن يتم الكشف عما حدث بعد ذلك، وأن تنال السيدة العقوبة التي تستحقها.







شارك الخبر