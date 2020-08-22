فيديو.. مقتل زعيم تنظيم داعش وعدد من مرافقيه في اليمن

المواطن - متابعة

أعلن مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء، مساء يوم السبت، عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” في اليمن رضوان قنان المكنى “أبو الوليد العدني”.

وأكد المسؤول الأمني أيضًا مقتل عدد من قادة التنظيم بعملية نوعية في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء.

وكشف مصدر أمني عن تفاصيل العملية الأمنية النوعية التي أدت إلى مقتل زعيم “داعش” في اليمن والذي يطلق عليه “والي ولايات داعش باليمن” وعدد من قادة التنظيم في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين أن العملية التي تحدث عنها الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في الإيجاز الصحفي يوم الجمعة، سبقها جهد استخباري ومتابعة حثيثة خلال العملية العسكرية التي نفذها الجيش واللجان الشعبية في مديريتي القريشية وولد ربيع، حيث تم إطباق الحصار على ما يسمى زعيم التنظيم ولاية اليمن، لتبدأ الاشتباكات عقب رفضهم تسليم أنفسهم.

ولفت المصدر إلى أن القوة الأمنية عثرت على عدد من العبوات والأحزمة الناسفة كانت مخزنة في الوكر الذي فرت إليه قيادات التنظيم.

وأكد المصدر أن القتلى من قيادة “داعش” بالإضافة إلى متزعم التنظيم، هم سليمان العدني مسؤول ورش تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة سابقًا وفي الفترة الأخيرة معاون الوالي والمرافق الشخصي له، ومعين ناصر المفلحي اليافعي “أبو محمد العدني” مسؤول أمن الكتائب التابعة للتنظيم سابقا ومؤخرا كلف بالتواصل مع عناصر التنظيم خارج ولاية البيضاء، وحامد عبده محمد علي أنعم “خطاب الإبي” مسؤول العلاقات والمشتريات في التنظيم، وعبدالله مسعد محمد الجراح أحد مؤسسي ولاية داعش بالبيضاء وعين مؤخرًا مندوبًا مع الأمير الشرعي للتنظيم لحل القضايا التي تحدث بين عناصره.





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