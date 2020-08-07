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فيديو.. منصور الرقيبة يطمئن متابعيه بعد إصابته بـ كورونا
قال: إن حرارة جسده أصبحت بأفضل حال

فيديو.. منصور الرقيبة يطمئن متابعيه بعد إصابته بـ كورونا

2020/08/07
الساعة 11:37 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. منصور الرقيبة يطمئن متابعيه بعد إصابته بـ كورونا
المواطن - الرياض

ظهر مشهور سناب شات منصور الرقيبة من داخل المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف منصور الرقيبة في الفيديو: “أنا الحمد لله طيب وبخير حبيت أطمنكم، الحرارة عدت وراحت، وأصبحت بأفضل حال”.

وتابع الرقيبة: “ما كان ودي أصور لولا أن بعض الصور تسربت، وأردت طمأنة الناس عليّ”.

ويعد منصور الرقيبة واحدًا من مشاهير سناب شات ويتابعه الآلاف من الأشخاص، وهو يفضل إثارة قضايا مجتمعة مختلفة وله فيها آراء غير تقليدية بالمرة، وغالبًا ما تثير الجدل.

ويملك السنابي شهرة كبيرة ليس في المملكة فقط بل في جميع أنحاء الوطن العربي.




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