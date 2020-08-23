فيديو ناري من ياسر القحطاني بعد مهاجمة لاعبي الهلال

المواطن - محمد سمعه

حرص ياسر القحطاني نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، على توجيه رسالة نارية لبعض المغردين والإعلاميين المنتمين للفريق الهلالي، وذلك بعد هجومهم على لاعبي أزرق العاصمة عقب الخسارة من الأهلي بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر القحطاني متحدثًا خلال مقطع فيديو نُشر عبر حسابه في Snap Chat قائلًا: “البعض يقول إنه داعم لـ الهلال ويهمه مصلحة الفريق، لو أنت بالفعل هذا الشخص، يجب عليك دعم اللاعبين وتقول لهم إنهم ما كانوا في يومهم، الوصول للاعبين أصبح سهلًا في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن كل لاعب يملك هاتفًا نقالًا”.

وأضاف ياسر القحطاني: ” من يُصفّي حساباته مع لاعبي الهلال، ويقول إنه خائف عليهم وعلى الفريق، للأسف لا نريدك، نُريد دعم اللاعبين فقط”.

وعد الشلهوب لـ جماهير الهلال

وبالأمس، حرص محمد الشلهوب، نجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، على توجيه رسالة لجماهير أزرق العاصمة، وذلك بعد الخسارة من الأهلي الخميس الماضي في الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الشلهوب فيديو له عبر حسابه في Snap Chat أمس السبت قائلًا: “جمهورنا الحبيب، نعدكم بأننا سنعالج الأخطاء وسوف نتجنبها في قادم المباريات، وسنكون يدًا واحدة لنُحقق أهدافنا بالموسم الحالي بإذن الله”.

الخسارة من الأهلي تُغضب الهلاليين

وأبدى جمهور الهلال غضبه من أداء الفريق خلال مباراة الأهلي، حيث توقف رصيد الزعيم عند 60 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.





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