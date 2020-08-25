فيديو.. نزار باهبري يصف شعوره لحظة اكتشاف إصابته بفيروس كورونا

المواطن - سعد البحيري

كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري عن شعوره لحظة اكتشاف إصابته بفيروس كورونا وهو الذي عمل على مدى عدة أشهر في علاج المصابين بالفيروس ويطبق الإجراءات الوقائية بشدة.

#تم | د. نزار باهبري – استشاري الأمراض المعدية: تفاجأت حين علمت بإصابتي بفيروس #كورونا، وأوصي الجميع بارتداء الكمامة للوقاية من الفايروس. pic.twitter.com/TeeNWOPtwM — برنامج تم (@TammTalkShow) August 25, 2020

مرحلة التأهيل بعد التعافي

وقال باهبري في مداخلة عن بعد مع برنامج تم على قناة الإخبارية إنه تفاجأ حين علم بانتقال عدوى كورونا إليه مشيرًا إلى أن هذه التجربة أثرت فيه كثيرًا وغيرت لديه العديد من الأمور.

ولفت إلى أن لم يصدق في بداية الأمر نتيجة التحليل واختلطت لديه المشاعر مستذكرًا ما كان يقوم به من أجل منع انتقال العدوى إليه.

وتابع : الحمد لله تعديت المرحلة الحرجة وأنا في مرحلة التأهيل، وأطمئن الناس أن نسبة قليلة أقل من 2 % من يحتاجون إلى تأهيل وأكسجين لفترة من الوقت بعد خروجهم من العناية المركزة.

#تم | د. نزار باهبري – استشاري الأمراض المعدية: الحمدلله تعديت المرحلة الحرجة وأنا في مرحلة التأهيل، واطمئن الناس أن نسبة قليلة أقل من 2 % من يحتاجون إلى تأهيل وأكسجين لفترة من الوقت بعد خروجهم من العناية المركزة. pic.twitter.com/jieeqDwd34 — برنامج تم (@TammTalkShow) August 25, 2020

نزار باهبري يحذر من التجمعات العائلية

وحذر استشاري الأمراض المعدية من التجمعات العائلية التي قد يحدث فيها تساهل بعدم ارتداء الكمامات مشيرًا إلى أن عدوى كورونا قد تنتقل للشخص من أشخاص لا يتوقع أن تأتي منهم العدوى كالأقارب وخاصة أثناء تلك التجمعات العائلية.

جهود أبطال الصحة

وأشاد باهبري بجهود أبطال الصحة الذين يواجهون هذا الفيروس القاتل بكل شجاعة قائلًا: “أبطال الصحة يقومون بجهود جبارة ساهمت مع وعي أفراد المجتمع بخفض حالات كورونا”.





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