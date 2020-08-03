فيديو.. نهار صبيا مُظلم بسبب الحالة رهو

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند مقاطع فيديو لمحافظة صبيا في منطقة جازان، بعد أن أظلمت اليوم الاثنين بسبب كثافة السحب وغزارة الأمطار.
عندما أظلمت #صبيا اليوم بسبب كثافة السحب وغزارة المطر،
#جازان
حالة #رهو المطرية
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/uMhNzghgf3
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) August 3, 2020
وقال المسند في تغريدات له عبر تويتر: إن هذا الوضع كان بسبب حالة رهو المطرية في صبيا، ناشرًا عدة مقاطع توثق الحالة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة).
أمطار #جازان اليوم
حالة #رهو المطرية
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/9IRaQY32DN
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) August 3, 2020
عندما أظلمت #صبيا اليوم بسبب كثافة السحب وغزارة المطر،#جازان
حالة #رهو المطرية
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/xxsMOaJXMb
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) August 3, 2020
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم