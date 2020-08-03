فيديو.. نهار صبيا مُظلم بسبب الحالة رهو

المواطن - جازان

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند مقاطع فيديو لمحافظة صبيا في منطقة جازان، بعد أن أظلمت اليوم الاثنين بسبب كثافة السحب وغزارة الأمطار.

وقال المسند في تغريدات له عبر تويتر: إن هذا الوضع كان بسبب حالة رهو المطرية في صبيا، ناشرًا عدة مقاطع توثق الحالة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة).



