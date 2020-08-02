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فيديو وصور.. إجراءات وقائية مشددة في جسر الجمرات
بالتزامن مع استمرار رمي الجمرات الثلاثة

فيديو وصور.. إجراءات وقائية مشددة في جسر الجمرات

2020/08/02
الساعة 3:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو وصور.. إجراءات وقائية مشددة في جسر الجمرات
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 تهيئة جسر الجمرات
2 ملصقات أرضية لتحقيق التباعد الاجتماعي
3 ثاني أيام التشريق
4 خطة تفصيلية إجرائية ووقائية

يشهد جسر الجمرات مثله مثل باقي المشاعر المقدسة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة والبروتوكولات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين ضيوف الرحمن.

تهيئة جسر الجمرات

يأتي هذا بالتزامن مع وصول الحجيج إلى جسر الجمرات يوم أمس لرمي الجمرات في أول أيام التشريق حيث تم تنظيم تحركات الحجاج والتفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيًا، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركة الحجيج.

جسر الجمرات

 

ملصقات أرضية لتحقيق التباعد الاجتماعي

يأتي ذلك إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1441هـ.

ثاني أيام التشريق

وكان حجاج بيت الله الحرام قد واصلوا  اليوم ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

 

خطة تفصيلية إجرائية ووقائية

وجَرت عملية نقل أفواج الحجيج، إلى جسر الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيًا، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركة ضيوف الرحمن، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1441هـ.

جسر الجمرات   جسر الجمرات

 




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