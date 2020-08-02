فيديو وصور.. إجراءات وقائية مشددة في جسر الجمرات

المواطن - الرياض

يشهد جسر الجمرات مثله مثل باقي المشاعر المقدسة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة والبروتوكولات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين ضيوف الرحمن.

فيديو | الحجاج يرمون الجمرات الثلاثة في ثاني أيام التشريق#الإخبارية #بسلام_آمنين pic.twitter.com/W23d8Pctwi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2020

تهيئة جسر الجمرات

يأتي هذا بالتزامن مع وصول الحجيج إلى جسر الجمرات يوم أمس لرمي الجمرات في أول أيام التشريق حيث تم تنظيم تحركات الحجاج والتفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيًا، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركة الحجيج.

ملصقات أرضية لتحقيق التباعد الاجتماعي

يأتي ذلك إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1441هـ.

فيديو | ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات الثلاثة في ثاني أيام التشريق#الإخبارية #بسلام_آمنين pic.twitter.com/CaQlp2o01L — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2020

ثاني أيام التشريق

وكان حجاج بيت الله الحرام قد واصلوا اليوم ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

خطة تفصيلية إجرائية ووقائية

وجَرت عملية نقل أفواج الحجيج، إلى جسر الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيًا، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركة ضيوف الرحمن، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1441هـ.

فيديو | مراسل #الإخبارية: حركة الحجاج في الجمرات تتم وفق منظومة متكاملة من الخدمات#بسلام_آمنين pic.twitter.com/F8dbGUWXD2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2020



