فيديو وصور .. الملك سلمان في نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

المواطن - واس

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – أيده الله – قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه.



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