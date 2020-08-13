فيديو وصور .. الملك سلمان في نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

المواطن - واس
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – أيده الله – قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه.
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نحمد الله ونشكره على سلا متك وشفائك ياخادم الحرمين الحرمين الشرفين ونسئل الله في علاه ان يكسيك الصحه والعافيه وان يمد بعمرك اعوام واعوام و ان يحفظك من كل سوء ومكروه ويسدد خطاك وان يحفظ لنا ولي عهدك صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وان يحفظه من كل سوء ومكروه ويسدد خطاه وان يحفظ لنا جميع الاسره المالكه من كل سوء ومكروه وان يحفظ لنا بلاد الحرمين الشرفين من شرور اعداء الدين والحا قدين والحاسدين وان يدم علينا الامن والامان وسائر بلاد المسلمين … بطلت اشراق وجهك البهي يا خادم الحرمين الشرفين فقد اشرقت الانوار واشرقت شمس الغياب وجلت… قراءة المزيد ..