فيديو وصور.. تجمعات مياه الأمطار تحاصر صناعية جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “المواطن” مساء اليوم السبت، غرق العديد من الشوارع في صناعية جازان بمياه الأمطار، وذلك بعد أن تسبّب هطول الأمطار الغزيرة، يوم أمس الجمعة، على منطقة جازان ومحافظاتها، في غرق عدة شوارع بحي الصناعية في مدينة جازان.

وتحول العديد من الشوارع إلى مستنقعات وبِرَك، وحاصرت المياه سكن العمال والمحال التجارية والسيارات المتوقفة وأغرقت عددًا منها، وأعاقت حركة المارة والسيارات.

تجاهل نزح مياه الأمطار بالصناعية:

وتحدث عدد من مُلّاك المحال التجارية لـ“المواطن”، حيث قالوا إن أمانة المنطقة تجاهلت نزح تجمعات مياه الأمطار بشوارع حي الصناعية منذ يوم أمس، حيث انشغلت الأمانة بشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والمنطقة المركزية عبر صهاريج الصرف، التي غابت عن شفط المياه المتجمعة بالصناعية.

وأشاروا إلى أن العاملين بالحي تضرروا من مستنقعات مياه الأمطار، بعد أن حاصرت مقرات سكنهم وأصبحت بيئة لتوالد وانتشار البعوض.

انعدام مشاريع التصريف بالصناعية:

ويعود سبب تجمعات مياه الأمطار بشوارع حي الصناعية إلى انعدام وسائل تصريف مياه الأمطار بالحي، في حادثة تتكرر عند هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة؛ حيث يضطرّ عدد من مُلاك المحال التجارية إلى إغلاق محالهم، بسبب عزوف الزبائن.

ورغم تكرار حادثة غرق شوارع الصناعية إلا أن صهاريج الصرف التابعة للأمانة تتأخر بنزح تجمعات مياه الأمطار عدة أيام.

مناشدة عاجلة:

وناشد عدد من المواطنين ومُلّاك المحال التجارية أمانة منطقة جازان بشفط تجمعات مياه الأمطار بعد غرق عدة شوارع بحي الصناعية، قبل عودة العمال للعمل بالورش يوم غدٍ الأحد، والعمل على تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بالصناعية بشكل عاجل.



