فيديو وصور.. تحطم طائرة جنوب السودان ومقتل جميع ركابها

المواطن - متابعة

توفي 4 أشخاص في تحطم طائرة، صباح اليوم السبت، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

A short video clip of the cargo plane that crashed this morning. Video Cred| Woja Emmanuel | Eye Radio pic.twitter.com/8rPdTgXpmv — Eye Radio (@EyeRadioJuba) August 22, 2020

تفاصيل تحطم طائرة جنوب السودان

وأفادت وسائل إعلام محلية أن طائرة الشحن سقطت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي متجهه إلى ولاية بحر الغزال بدقائق، حيث اشتعلت فيها النيران عقب سقوطها كما سمع دوي انفجار من الطائرة.

مقتل عشرات الركاب

وقال موقع “سودان بوست” إن طائرة تابعة لشركة طيران جنوب السودان تحطمت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها، وفقا لعدد من شهود العيان.

وتابعت أن الطائرة أقلعت من مطار جوبا الدولي في حوالي الساعة 08:30 صباحا وعلى متنها عشرات الركاب.





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