فيديو وصور.. تحطم طائرة جنوب السودان ومقتل جميع ركابها

المواطن - متابعة

توفي 4 أشخاص في تحطم طائرة، صباح اليوم السبت، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

A short video clip of the cargo plane that crashed this morning.

Video Cred| Woja Emmanuel | Eye Radio pic.twitter.com/8rPdTgXpmv

— Eye Radio (@EyeRadioJuba) August 22, 2020