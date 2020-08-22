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فيديو وصور.. تحطم طائرة جنوب السودان ومقتل جميع ركابها
بعد دقائق على إقلاعها من مطار جوبا

فيديو وصور.. تحطم طائرة جنوب السودان ومقتل جميع ركابها

2020/08/22
الساعة 12:36 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو وصور.. تحطم طائرة جنوب السودان ومقتل جميع ركابها
المواطن - متابعة
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1 تفاصيل تحطم طائرة جنوب السودان
2 مقتل عشرات الركاب

توفي 4 أشخاص في تحطم طائرة، صباح اليوم السبت، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

تفاصيل تحطم طائرة جنوب السودان

وأفادت وسائل إعلام محلية أن طائرة الشحن سقطت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي متجهه إلى ولاية بحر الغزال بدقائق، حيث اشتعلت فيها النيران عقب سقوطها كما سمع دوي انفجار من الطائرة.

تحطم طائرة

 

مقتل عشرات الركاب

وقال موقع “سودان بوست” إن طائرة تابعة لشركة طيران جنوب السودان تحطمت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها، وفقا لعدد من شهود العيان.

وتابعت أن الطائرة أقلعت من مطار جوبا الدولي في حوالي الساعة 08:30 صباحا وعلى متنها عشرات الركاب.
 تحطم طائرة تحطم طائرة



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