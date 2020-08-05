فيديو وصور.. تدمير نصف مدينة بيروت والخسائر ما بين 10 إلى 15 مليار دولار

المواطن - متابعة

قال مروان عبود محافظ بيروت: إنه تم تدمير نصف المدينة بالكامل، وهي غير صالحة للحياة الآن، وأن الآلاف من السكان بدون ملجأ أو مأوى، كما أن مرفأ بيروت مدمر بالكامل، كما أعلن أن الخسائر الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.

وأضاف مروان عبود، أن التكلفة للتصليحات والترميم مرتفعة، والإمكانيات محدودة في ظل الأزمة الاقتصادية إلى جانب تعثر الاستيراد من الخارج.

أضرار جسيمة في المباني السكنية جراء انفجار مرفأ #بيروت وانهيار مبنى pic.twitter.com/KW1V9E9jd2 — sputnik_ar (@sputnik_ar) August 5, 2020

وأشار محافظ بيروت، إلى أن الحادث مصيبة حلت على لبنان، كما أنهم يعملون ليلًا نهارًا في محافظة بيروت لتأمين الملجأ لأهالي بيروت، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة.

وتابع محافظ بيروت، أن هناك صعوبة في تأمين مخزن بيروت فلا فنادق حتى هناك، ومن هنا طلبنا من أهالي المدن اللبنانية ورؤسائهم في استضافة أهل بيروت.

وأكد محافظ بيروت، أننا شعب واحد لا يفرقنا طوائف أو أديان بل تربطنا الوطنية، لافتًا إلى أن العالم العربي في قلب لبنان وهو الآن يحتاج إليكم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة واضحة حتى الآن حول كيف سيتم التعامل مع الأضرار التي سببها الانفجار.

وفي اليوم الثاني من انفجار بيروت، انتشرت صور الكارثة التي حلت على لبنان، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا المشهد وكأن لبنان تحولت إلى قصة فيلم يتناول أحد مشاهد أحداث نهاية العالم داخل أفلام الخيال العلمي الأمريكية، والتي تتوقع نهاية العالم، فظهرت ملامح الدمار والخراب على مرفأ لبنان ومساحة شاسعة من الجانب المحيط بمرفأ بيروت.

ونشر الحساب الرسمي لقناة وجريدة النهار، على موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، صور علوية ترصد مشهد مرفأ بيروت في اليوم الثاني من الانفجار، وسط تضامن عربي وعالمي مع أهالي لبنان لما حل بهم من كارثة إنسانية جديدة فوق المعاناة الاقتصادية التي يعانى منها الشعب اللبناني، واكتفت بتعليق: “هكذا بدت العاصمة اللبنانية بيروت بعد الانفجار القوي الذي شهده المرفأ أمس”.



