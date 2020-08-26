فيديو وصور ..قطع أثرية تجسد الحياة البدائية يضمها متحف ابن دحيم

المواطن- فهدالقحطاني- سراة عبيدة

استقبل متحف ابن دحيم التراثي بوادي عمل بسراة عبيدة، مساء أمس الثلاثاء، وفداً إعلامياً يضم نخبة من الإعلاميين في عدد من وسائل الإعلام المقروء والمرئي والجديد.

وكانت ” المواطن” من ضمن هذا الوفد الإعلامي، حيث كان في استقبالهم صاحب المتحف حسين دحيم الغوازي وأبناؤه وعدد من ذويه.

محتويات متحف ابن دحيم

واطلع الوفد خلال الزيارة على أقسام المتحف وما يحويه من القطع الأثرية المتنوعة التي تحكي الزمان الماضي والحياة البدائية في الزمن القديم وما تشتهر به محافظة سراة عبيدة ومنطقة عسير من التنوع في البيئة التراثية القديمة وما كان عليه الآباء والأجداد في الماضي.

وخلال الزيارة قدم صاحب المتحف ابن دحيم إيجازاً تفصيلياً عن جميع ما يحتويه المتحف من مقتنيات تراثية ووثائق تاريخية ذات طابع في الماضي والحاضر.

وفي ختام الزيارة تم تقديم وجبة من الأكلات الشعبية للوفد الإعلامي؛ تقديراً لزيارتهم للمتحف.





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