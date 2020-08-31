فيديو.. وصول الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلى الإمارات للمرة الأولى بالتاريخ

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للمرة الأولى في التاريخ هبطت أول طائرة تجارية إسرائيلية في الإمارات معلنة وصول الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلى أبو ظبي في إطار اتفاقية تدشين العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.

ترقب لوصول الطائرة التي تقل وفدين أميركي وإسرائيلي إلى الإمارات https://t.co/NMyJ4B78MU — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) August 31, 2020

ويضم الوفد عددًا من المسؤولين في القطاعات الصحية والسياسية والأمنية وسوف يجري مباحثات مشتركة مع قادة الإمارات بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي على التمثيل الدبلوماسي الكامل بين أبو ظبي وتل أبيب.

وأمس الأحد، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إطلاق أول رحلة تجارية بين “إسرائيل” والإمارات، الاثنين، وذلك بعد أقل من شهر على تطبيع العلاقات بشكل كامل مع أبو ظبي، مبينًا أن الرحلة ستنقل وفدًا إسرائيليًا رفيع المستوى إلى الإمارات.







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