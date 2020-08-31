‎الرئيسية
العالم
فيديو.. وصول الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلى الإمارات للمرة الأولى بالتاريخ

فيديو.. وصول الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلى الإمارات للمرة الأولى بالتاريخ

2020/08/31
الساعة 3:29 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1
0
طباعة
فيديو.. وصول الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلى الإمارات للمرة الأولى بالتاريخ
المواطن - متابعة

للمرة الأولى في التاريخ هبطت أول طائرة تجارية إسرائيلية في الإمارات معلنة وصول الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلى أبو ظبي في إطار اتفاقية تدشين العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.

ويضم الوفد عددًا من المسؤولين في القطاعات الصحية والسياسية والأمنية وسوف يجري مباحثات مشتركة مع قادة الإمارات بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي على التمثيل الدبلوماسي الكامل بين أبو ظبي وتل أبيب.

وأمس الأحد، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إطلاق أول رحلة تجارية بين “إسرائيل” والإمارات، الاثنين، وذلك بعد أقل من شهر على تطبيع العلاقات بشكل كامل مع أبو ظبي، مبينًا أن الرحلة ستنقل وفدًا إسرائيليًا رفيع المستوى إلى الإمارات.



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :