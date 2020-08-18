فيديو يشرح طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح بالتفصيل طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصل رسالة تحديث الحساب ويتم الدخول إلى منصة مدرستي.

يذكر أن المتحدث باسم التعليم العام ابتسام الشهري، شددت بالأمس على ضرورة تحديث الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين لرقم الجوال في نظام نور؛ حتى تصل رسالة تحديث الحساب ويتم الدخول إلى منصة مدرستي.

وقالت الشهري في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين: حرصًا من وزارة التعليم على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي بحساب الدخول على المنصة مبكرًا؛ نأمل من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين تحديث رقم الجوال في نظام نور عبر الرابط هنا حتى تصل رسالة تحديث الحساب.

يذكر أنّ المنصة ستكون الواجهة الرئيسية للمعلم والطالب معًا، ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط التالي: هنا.

آلية بداية العام الدراسي:

وأعلنت وزارة التعليم، في وقت سابق، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي.

وشددت وزارة التعليم على أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم، فيما تتولى الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها.

وبحسب آلية العام الدراسي الجديد، تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات؛ وفقًا للمعطيات والمستجدات.

وسيتم توفير التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد، وأن يتم توزيع تلك التعليمات والأدلة الاسترشادية على الطلاب والطالبات مع الكتب المدرسية، وسيتم توفيرها بشكل إلكتروني على موقع الوزارة ومنصاتها.





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