فيضانات السودان .. 10 وفيات وانهيار 3.380 منزلاً وآلاف المشردين

المواطن - متابعة

أعلنت مصادر رسمية أن ضحايا فيضانات السودان ارتفعت إلى 10 وفيات إضافة إلى انهيار 3.380 منزلاً وتشرد الآلاف في عدد من الولايات.

ضحايا فيضانات السودان

ونقلت صحيفة النيلين عن وزارة الداخلية في السودان القول إن جملة الأضرار جراء السيول في كل أنحاء البلاد بلغت منذ يوليو وحتى اليوم 10 وفيات و3 إصابات.

وأضافت أن السيول أدت أيضا إلى انهيار 3.380 منزلاً، بينها 1.872 انهياراً كلياً، و1.508 أخرى انهارت جزئياً.

وأشارت إلى تضرر 29 مرفقاً (تعليميا ومساجد) و28 متجراً ومخزناً جراء السيول منذ الشهر الماضي.

تضرر 50 ألف شخص بدورها أعلنت الأمم المتحدة، أن 50 ألف شخص على الأقل تضرروا جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع في أجزاء كبيرة من السودان. وأكد مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الإنسانية – في بيان لها أمس أن “الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان، سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وأضرارًا طالت المنازل والبنى التحتية في 14 من 18 ولاية في البلاد”. ونقلت الأمم المتحدة عن “مفوضية العون الإنساني” الحكومية، أن “50 ألف شخص تضرروا من تداعيات الفيضانات وفق تعداد أولي، لكن الرقم مرجح للارتفاع”. وتهطل عادة أمطار قوية في السودان خلال الأشهر من يونيو وحتى أكتوبر، تحدث فيضانات واسعة النطاق سنوياً.



