فيلانويفا لجماهير الاتحاد: لا تقلقوا أود تدريب فريقكم

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب الاتحاد السابق، ولاعب الفيحاء الحالي، رسالة لـ جماهير نادي الاتحاد مؤكدًا أنه لم يستطع نسيانهم وذلك بعد رحيله عن العميد.

ومن خلال أحد مقاطع الفيديو المُتداولة عبر “تويتر” تحدث فيلانويفا قائلًا: “بالطبع أشتاق للاتحاد وجماهيره، لا يُمكنني نسيانهم، وربما في المستقبل أكون مدربًا للاتحاد، من يعلم ؟، لا تقلقوا من أي شيء”.

ويمر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بفترة من النتائج السلبية، كما أنه يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

كاريلي يلم شمل لاعبي الاتحاد

وفي وقت سابق، اتجه المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى اتباع حيلة جديدة، وذلك من أجل لمّ شمل الفريق لتحسين النتائج وتوجيه رسالة تحذيرية في الوقت ذاته لخصوم العميد مع استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

لاعبو الاتحاد يفطرون في مقر النادي

وقرر كاريلي الخميس الماضي عدم إلغاء المران، وجعل لاعبي الاتحاد يُفطرون في مقر النادي بعد صيامهم يوم وقفة عرفة في إشارة منه إلى ضرورة التركيز الشديد من أجل إسعاد الجماهير الاتحادية في المباريات الرسمية بعد الأداء الفني السيئ الذي قُدم من لاعبي الاتحاد في المباريات الودية مؤخرًا.

وكان حساب نادي الاتحاد الرسمي في Snap Chat نشر صورة للاعبي العميد وهم يُفطرون في مقر النادي بعد رفض كاريلو إلغاء مران الخميس الماضي.

ويتولى المدرب كاريلي حاليًا تدريب الفريق الأول بالعميد، بعد إقالة المدرب الهولندي هينك تين كات، بسبب سوء النتائج.



