فيلم Mother يثير الجدل رغم مرور 3 سنوات على طرحه

المواطن - سعد البحيري

رغم مرور 3 سنوات على طرح فيلم Mother في السينما إلا أن حالة الجدل حوله لم تتوقف حيث يشتكي الكثير من المشاهدين في العالم العربي من صعوبة فهم قصة الفيلم أو الرسالة التي يرغب في إيصالها للجماهير.

إعادة عرض فيلم Mother

وبالتزامن مع إعادة عرض الفيلم على قناة MBC2 ليلة أمس تجددت حالة الالتباس لدى العديد من المشاهدين الذين حاولوا مساعدة بعضهم البعض في تفسير العقدة الدرامية في الفيلم.

معلومات عن الفيلم

والمعروف أن هذا الفيلم هو فيلم رعب نفسي أمريكي من تأليف واخراج دارين أرنوفسكي، وبطولة جينيفر لورنس وخافيير باردم وإد هاريس وميشيل فايفر.

رشح الفيلم لنيل جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي في سنة 2017، تم توزيع الفيلم من قبل شركة باراماونت بيكتشرز.

أثار الفيلم الكثير من الجدل حتى في أمريكا للتشبيهات الإنجيلية التي تشي بأنه يحكي قصة الخليقة.

ما هي قصة فيلم Mother ؟

قصة الفيلم تدور حول امرأة وزوجها الشاعر يعيشان في بيت قديم تقوم بترميمه، يأتيه زوار كثر غرباء وزوجها يرحب بكل من يأتي لبيتهم.

أول الزوار كانا رجل وزوجته وبعد أن ارتكبا معصية في البيت يتم طردهما وهو ما دفع البعض إلى تشبيه هذه القصة بقصة خروج آدم وحواء من الجنة لكن هنا كاتب الفيلم يتعامل مع الأم أو الطبيعة على أنها سبب وجود البشر في الحياة .





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