في قبضة رجال الأمن.. 7 وافدين نفذوا 250 حادثة سرقة بقيمة 3.7 مليون ريال

المواطن - الرياض

نشر الأمن العام، مقطع فيديو يوثق جهود رجال الأمن في القبض على المطلوبين والمخالفين خلال الأسبوع الماضي، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على:

– مواطنين قاما بارتكاب 24 جريمة تمثلت في سرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة.

– ثلاثة أشخاص ارتكبوا 4 جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف وافتعال عطل بخانة استلام النقود ليتمكنوا من الاستيلاء على الأموال إثر عمليات السحب غير المكتملة للعملاء.

– تشكيل عصابي مكون من 7 وافدين ارتكبوا 250 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بـ3.750.000 ريال.

– مواطنين ومقيم من جنسية عربية قاموا بسرقة 180 ألف ريال ومصوغات ذهبية قيمتها 200 ألف ريال من أحد المنازل.

– اثنين من جنسية إفريقية من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقة مقتنياتها والتعاون مع 3 وافدين في شراء المسروقات وبيعها.

– مواطن سكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام المنازل وأشعل النار فيها.

– مواطنين قاما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات والاستيلاء على معدات زراعية ومواد تعمير وبناء.

– تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص يقومون بسرقة أحد المنازل والاستيلاء على مبلغ مالي قرابة 150 ألف ريال ومجوهرات بقيمة مليون ومائتي ألف ريال.



