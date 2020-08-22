قالها محمد بن سلمان .. الفاسدون لن ينجوا

المواطن - الرياض

نجح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رسم إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد واجتثاث عناصره، وذلك ضمن خطوات راسخة تؤكد أهمية النزاهة والشفافية في بناء اقتصاد قوي يقود المملكة إلى الصدارة عالميًّا، وينال ثقة دولية كبيرة، وأيضًا يحمي مقدرات الوطن ويضرب بيد من حديد كل فاسد أو متورط.

إستراتيجية حازمة:

ولم تغفل إستراتيجية ولي العهد أن تكون حازمة مع ضعاف النفوس والعابثين الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق مصالحهم الخاصة، أو مع من شارك أو سهل أي فساد أو خروج عن النظام الموضوع لتحقيق التميز والنجاح، لتكون تلك الإستراتيجية ترجمة واضحة وصريحة لتصريحات الأمير محمد بن سلمان التي أطلقتها سابقًا “لن ينجو أحد متورط في الفساد”.

ولم يعد الفاسدون في مأمن منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحرب على الفساد العام 2015، وتأكيده أن المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه على أحد، ثم إنشاء لجنة عليا برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد، وملاحقة المتطاولين على المال العام التي انتهت باستعادة ما يقرب من 400 مليار ريال، مرورًا بإعادة هيكلة منظومة مكافحة الفساد، وتفعيل دورها، وإعطاؤها الصلاحيات المطلوبة، وانتهاء باستدامة عملها وعمل الأجهزة الرقابية التي لن تتوقف حتى يتم القضاء على الفساد.

علاج بالصدمة:

وقال الأمير محمد بن سلمان: إن حملة مكافحة الفساد تعتبر بمثابة علاج بالصدمة الذي تحتاجه المملكة بسبب الفساد المستوطن، وأضاف في مقابلة سابقة مع “واشنطن بوست”، أن المملكة لن تتمكن من تحقيق أهداف الميزانية دون وقف هذا النهب.

كما أن هذا ما أكدته مقولة ولي العهد أوائل مايو 2017 حيث قال: لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيًّا كان، لن ينجو متورط وزيرًا كان أو أميرًا، وهي تصريحات تعكس رؤية مصممة وقادرة على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من كافة القطاعات المختلفة عبر تكريس نهج الشفافية والمكاشفة التي تنتهجها المملكة.

ولي العهد قول وفعل:

وعبر تويتر، شارك مواطنون في رسائل شكر إلى ولي العهد الذي رسم نهج مكافحة الفساد وألزم نفسه به أمام الله وأمام الشعب، حتى يقتلع كل فساد من جذوره، حيث أكد عبدالله السبيعي: أن اقتلاع الفاسدين بيجعلنا بلد يستفيد من كافة الإمكانيات وهذا بيجعلنا نقطع نصف الطريق للنجاح والتقدم.. ولي العهد قول وفعل.

وكتبت فاطمة: الفاسدين بعد تصريح ولي العهد ما لهم مكان بينا الله يطول لنا في عمره.

وشدد خالد الدوسري على أن الحرب على الفساد ماضية مع ولي العهد ولن تتوقف.

ورأى زيد أن ولي العهد اعتمد على مسار مهم في مكافحة الفساد وانتشاله من الداخل السعودي، وفي كل فترة يرى العالم قضايا يتم الإعلان عنها وإعفاء لمسؤولين في كل المناطق، وهذا دليل على رفض الفساد بكل أشكاله والعمل بكل شفافية.

وقال عبود العاطفي: في فترة وجيزة نجح ولي العهد في توجيه أنظار العالم للإنجازات السعودية في قطاعات مختلفة في المملكة وبقيادة شبابها وهمّة الأجيال المختلفة.

وكتب عزيز: فخرنا وعزنا.. بعد الإصلاحات اللي قام فيها ولي العهد أصبحنا في مجموعة العشرين وأصبح اقتصادنا قوي يواجه كثير من التحديات بكل قوة.

الدولة تحارب التعديات والفساد:

وبالأمس تم الكشف عن تورط عدد كبير من الشخصيات وصدر أمر ملكي بإنهاء خدمات مدير عام حرس الحدود وعدد من المسؤولين بعد الكشف عن عدد من التعديات على فكان رد الدولة سريعًا وقويًّا ومؤلمًا.

وكان أمر ملكي كريم صدر أمس يقضي بأنه بناءً على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت (5000) تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة،، وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزًا للنظام وتشكل ضررًا بيئيًا، فضلًا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظرًا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعديًا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

فقد قضى الأمر الملكي بما يلي:

1 ـ إنهاء خدمة الفريق / عواد بن عيد بن عودة البلوي ( مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد.

2- إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.

3- إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.

4- إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في أمارات (المدينة المنورة، وتبوك، وعسير).

5- إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.

6- إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

7- تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًّا في حال وجود أي تعدٍّ آخر بعد ذلك.

8- تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالًا بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.





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