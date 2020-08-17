قانوني يكشف سوابق مثبتة لـ حكم ديربي النصر والهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح “الفيفا”، سوابق مُثبتة تخص حكم ديربي النصر والهلال الأخير، الفرنسي بينوا باستيان، حول تعامله مع تقنية الـVAR، وذلك بعد اعتراض إدارة العالمي على أدائه التحكيمي في المباراة التي انتهت بخسارة أصفر العاصمة برباعية مقابل هدف.

وكتب الأمير عبر حسابه في “تويتر” اليوم الاثنين قائلًا: “الحكم الفرنسي بينوا باستيان له سوابق مثبتة في تجاهل حكام الـVAR”.

كيليان مبابي دخل في نقاش حاد مع حكم ديربي النصر والهلال

وأضاف الأمير: ” كيليان مبابي سبق له وأن اعترض على أداء الحكم بينوا باستيان في مباراة بين باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي، ووقتها خسر باريس بخماسية مقابل هدف”.

وفي وقت سابق، أثار سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، الجدل عن الحكم الفرنسي الذي أدار مباراة النصر والهلال الأخيرة التي أُقيمت يوم 5 أغسطس الجاري في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الصرامي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “انتهت مباريات برشلونة وبايرن ميونخ، ليون ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ضد لايبزيج وأتالانتا ضد باريس سان جيرمان، وهذا الحكم المليح لم يظهر فيها، فقد ذُكرت المبررات بأن عودته لأوروبا لارتباطه بالمشاركة في قيادة مواجهات دوري الأبطال”.

حقيقة ترحيل حكم الديربي

وكان الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحُكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قال لـ برنامج “في المرمى” إن بينوا لم يُغادر المملكة بسبب فسخ عقده مع اتحاد القدم، ولكنه غادر كونه مرتبطًا بمباريات أوروبية خلال الفترة المقبلة.





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