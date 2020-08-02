قبيلة آل سريع تعايد شيخ شمل قبائل بللسمر

المواطن - عسير

قام وفدٌ من قبيلة آل سريع بمعايدة الشيخ الدكتور سعيد بن طراد بن جرمان وتهنئته بمناسبة ثقة ولاة الأمر به بتعيينه شيخًا لشمل قبائل بللسمر كافة.

وقد ألقى مسفر بن سعيد بن مسفر كلمة بهذه المناسبة نيابةً عن الحاضرين من قبيلة آل سريع قال فيها: حضرنا للمباركة لكم بمناسبة ثقة ولاة الأمر بكم وتعيينكم شيخًا لشمل قبائل بللسمر كافة، فنسأل الله أن يبارك لكم وأن يعينكم وأن يسددكم.

ونحمد الله على خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى سليمًا معافى بعد العارض الذي ألم به، ونسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يحفظه وولي عهده ويوفقهما لما في خير البلاد والعباد.

وتابع: نرفع من هذا المكان أجزل الشكر والعرفان لرجل عسير الأول ومهندس نهضتها وتنميتها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الذي جعل من بللسمر نموذجًا للسلم المجتمعي، ونحن أبناء قبيلة آل سريع من سدوان بللسمر نعلن اصطفافنا خلفكم سعادة الشيخ؛ لترسيخ هذا المبدأ السامي، والمُضي قُدُمًا في إرساء أواصر السلم المجتمعي، ونبذ كل علامات الفُرقة؛ ترسيخًا لهذا المبدأ السامي الذي رسمه لنا صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال حفظه الله”.

ثم ألقى الشاعر علي بن طاير بن عامر قصيدة بهذه المناسبة، وبعدها قدم النقيب محمد بن سعيد بن عميس قصيدة نيابة عن والده الشاعر سعيد بن عميس فقصيدة أخرى للشاعر عبدالعزيز بن عبدالله بن عميس.

وفي نهاية الزيارة قدم الحاضرون من أبناء قبيلة آل سريع هديةً تذكارية بهذه المناسبة.



