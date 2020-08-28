قرار إدارة الهلال قد يُجبر الفرج والشهراني على الرحيل

المواطن - محمد سمعه

بحثت إدارة نادي الهلال خلال الفترة الأخيرة التفاوض مع كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني لاعبي أزرق العاصمة لتجديد عقد كل منهما خلال الفترة المقبلة.

وبسبب منافسة الأزرق على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، فقد قررت إدارة النادي الأزرق تأجيل التجديد للثنائي للتركيز بصورة أكبر على حسم اللقب، وفقًا لـ ” الرياضية”.

وقد يؤدي هذا القرار إلى اتخاذ كل من الفرج والشهراني قرارًا بالرحيل للبحث عن حسم مصيرهما مع نادٍ آخر مع بداية الموسم المقبل، خاصة أن الثنائي يسعى لحسم مصيره مبكرًا للتركيز على الموسم المقبل بشكل كبير.

الهلال يؤجل ملف التجديد لـ الشهراني والفرج

وستحاول إدارة الهلال سباق الزمن بصورة سريعة من أجل التفاوض مع الفرج والشهراني لحسم مصيرهما ولكن بعد حسم لقب الدوري الذي خسره الزعيم بالموسم الماضي، لمصلحة نادي النصر.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالزعيم، لـ مباراة الهلال ضد الحزم، التي تُقام غدًا السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُعد المباراة مصيرية للاعبي أزرق العاصمة.

وحدد الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” مصير اللاعب نواف العابد من المشاركة في اللقاء، حيث شارك في التدريبات الجماعية مع اللاعبين أمس الخميس وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي من الإصابة.

الزعيم لن يتنازل عن الفوز

ولن يتنازل الزعيم عن تحقيق الفوز وذلك للاقتراب خطوة بخطوة من تحقيق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.





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