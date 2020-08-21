قرار اتحاد القدم يحسم مصير عدد أندية دوري 2021

المواطن - محمد سمعه

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم مصير عدد أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، وذلك بعد نهاية الموسم الجاري في سبتمبر المقبل.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” المُذاع على قناة SBC، اليوم الجمعة، أن دوري الموسم المقبل سيكون بلا زيادة وسيظل كما هو مكونًا من 16 فريقًا وفقًا لمصادر من اتحاد القدم.

حكام مصريين لإدارة مباريات بـ دوري محمد بن سلمان:

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تلقيه بيانًا من نظيره السعودي طلب فيه، إرسال طاقم حُكام مصري لإدارة بعض المباريات بآخر جولتين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وقال اتحاد القدم المصري في بيانه عبر “الفيسبوك” اليوم: “تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا من نظيره السعودي، يطلب فيه الاستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات ببطولة الدوري السعودي”.

هوية طاقم الحكام المصري:

وأضاف البيان: “وقال الاتحاد السعودي في خطابه إنه يرغب في الاستعانة بخدمات طاقم التحكيم المكون من جهاد جريشة (حكم ساحة)، والمساعدين، أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات، للمشاركة في إدارة مباريات بالجولتين (29 و30) من دوري محمد بن سلمان للمحترفين”.

واختتم البيان قائلًا: “ومن جانبه وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب الاتحاد السعودي الشقيق، وسيغادر الطاقم إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم”.





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