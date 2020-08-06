قرار الاتحاد لـ 4 من لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أصدر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، قرارًا مهمًا، حول 4 من لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة الأهلي بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد المقبل.

وسيخضع كل من “هارون كمارا، عبدالعزيز البيشي، ليوناردو جيل ومحمد الثاني” لمسحات طبية اليوم؛ وذلك من أجل معرفة مدى استعدادهم لمواجهة الأهلي يوم الأحد في الدوري وفقًا لـ تقارير صحافية.

الاتحاد ينتظر مبلغ مالي ضخم من سعيد المولد

من ناحية أخرى، ينتظر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الحصول على مبلغ مالي قدره مليون و 100 ألف ريال من سعيد المولد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أي ما يُوازي 271 ألف دولار أمريكي، وذلك كغرامة مالية مُستحقة لـ الاتحاد على لاعب الأهلي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” فرض غرامة مالية على سعيد المولد؛ بسبب توقيعه لنادي الاتحاد وعدم تمثيله للعميد بعد توقيعه.

موعد حصول الاتحاد على مبلغ المليون و 100 ألف ريال

وينتظر نادي الاتحاد الحصول على مليون و 100 ألف ريال يوم الأحد المقبل، أي في اليوم الذي يُقام فيه ديربي جدة المنتظر بين الأهلي والاتحاد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وفقًا لـ “عكاظ”.

وكان نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أكد على تمسكه بحقوقه من اللاعب سعيد المولد، ظهير أيمن الأهلي، وذلك بعد تغريمه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

يذكر أن الاتحاد كان خسر من نادي أبها في الجولة الـ23 من بطولة الدوري بنتيجة 2-1 أول أمس الثلاثاء.



