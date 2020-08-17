قرار جديد من برشلونة حول مصير كوتينيو

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن تألق اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو في مباراة بايرن ميونخ ضد برشلونة الإسباني التي انتهت بسقوط البارشا بثمانية أهداف مقابل هدفين، قد تُحوّل مصيره بصورة مفاجئة مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن مستقبل كوتينيو مع النادي الكتالوني سينتهي إلى بقائه مع الفريق للعب تحت قيادة المدرب الجديد، وذلك بعد أن تألق بصورة لافتة للأنظار مع بايرن ميونخ مؤخرًا.

وكان كوتينيو سجل هدفين في مرمى برشلونة في لقاء بايرن ميونخ الأخير بدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا، وصنع هدفًا في تلك المباراة الكارثية للنادي الكتالوني.

هل يُدرب جوارديولا فريق برشلونة ؟

وفي وقت سابق، كشف جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل أعمال المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حقيقة اقتراب موكله من تدريب نادي برشلونة بالفترة المُقبلة.

وكان اسم جوارديولا ارتبط بالانتقال لتدريب البارشا، وذلك بعد الخروج المهين للنادي الكتالوني من دوري أبطال أوروبا على يد نادي بايرن ميونيخ الألماني.

ووفقًا للتقارير الصحافية الإنجليزية فإن وكيل جوارديولا نفى تمامًا، اقتراب موكله من العودة إلى برشلونة، مضيفًا أن المدرب الإسباني مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي وسيُكمله حتى نهايته. موعد الإعلان عن المدرب الجديد لـ برشلونة وفي وقت سابق، كشف نادي برشلونة الإسباني خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الاثنين، عن الموعد الجديد الذي سيتم فيه الإعلان عن المدرب الجديد للفريق الكروي الأول بالبارشا، خلفًا للمدرب الإسباني كيكي سيتين. وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية المُقربة من البارشا، إن النادي سيُعلن غدًا الثلاثاء عن المدرب الجديد للفريق، وذلك بعد الخروج المُهين من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور الثمانية.





شارك الخبر