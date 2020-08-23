قرار غير متوقع بعد مباراة الزمالك ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

لا تزال أصداء فوز الزمالك ضد الأهلي في مباراة أمس السبت بين الفريقين في الدوري المصري، مستمرة بجانبها السلبي على النادي الأهلي، وذلك بعد غضب جماهيري كبير على أداء لاعبي المارد الأحمر.

وكان القرار الجديد الذي اتخذه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بـ المارد الأحمر، عقب مباراة الزمالك ضد الأهلي، هو إبلاغه للاعبين بحرية البقاء أو الرحيل عن المارد الأحمر مُعبرًا باللهجة المصرية “شوف مصلحتك”.

وتسبب هذا القرار في خلق أزمة في صفوف لاعبي المارد الأحمر بعد مباراة الزمالك ضد الأهلي، خاصة أن الكثيرين من لاعبي الأهلي سيغادرون الفريق بالفعل خلال الفترة القادمة وهم ” رمضان صبحي إلى بيراميدز، شريف إكرامي إلى بيراميدز، أحمد فتحي إلى بيراميدز، حسام عاشور ولم يحدد وجهته بعد”.

وكانت مباراة الزمالك ضد الأهلي، شهدت فوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف، حيث أحرز للفريق الأبيض كل من أحمد سيد “زيزو” وأسامة فيصل ومصطفى محمد، بينما سجل لفريق الأهلي، المدافع ياسر إبراهيم.

المارد الأحمر في الصدارة رغم الخسارة

وبعد نهاية مباراة الزمالك ضد الأهلي، تجمد رصيد المارد الأحمر عند 56 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما أصبح رصيد الزمالك 42 نقطة في المركز الثاني وبفارق 14 نقطة عن الأهلي المتصدر.

وفي وقت سابق، شن نجوم الأهلي المصري السابقون وجماهير المارد الأحمر هجومًا ناريًا على اللاعب المصري مروان محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بالمارد الأحمر، وذلك بسبب هبوط مستواه وعدم تحمله المسؤولية في مباراة الزمالك ضد الأهلي التي أُقيمت أمس السبت بالدوري المصري.

خطأ قاتل في مباراة الزمالك ضد الأهلي

وفي مباراة الزمالك ضد الأهلي، رفض مروان محسن التعامل مع تمريرة متقنة جاءت إليه من زميله السنغالي أليو بادجي، معللًا أنه كان في موقف تسلل رغم أنه لم يكن متسللًا ولو تعامل معها لكان سجل الهدف الثاني لـ الأهلي في شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

وعقب مباراة الزمالك ضد الأهلي، قال المصري عماد متعب لاعب الأهلي السابق ومُحلل قناة On Time Sport: ” أنصحك بأن تأخذ إجازة طويلة مروان محسن، عليك أن تُعيد حساباتك، ثم تعود إلى الأهلي مرة أخرى، ما يحدث أنت سبب فيه، وليس أي شخص آخر”.

أما إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك سابقًا فسخر من تصرف مروان محسن، بقوله: “يبدو أنه مهاجم لا يعرف قانون التسلل جيدًا، كيف يتخلى الأهلي عن أزارو، مقابل الإبقاء على مروان محسن”.





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