قرار مُفاجئ من ميسي بعد إبداء رغبته بترك برشلونة

المواطن - محمد سمعه

فاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إدارة نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعدما قرر مغادرة النادي الكتالوني صيف العام الجاري.

وذكرت شبكة TYC الكتالونية أن ميسي قرر الذهاب لتدريبات برشلونة بدءًا من يوم الاثنين المقبل، كقرار مفاجئ بعدما أعلن رغبته في الرحيل وعدم حضور تدريبات البارشا، لكنه سيحضر التدريبات تجنبًا للدخول في أي مشاكل قانونية وفي الوقت ذاته سيكون متمسك بالرحيل عن البارشا.

ميسي يُعلن الرحيل بعد الموسم الكارثي

وكان النجم الأرجنتيني أعلن رغبته في الرحيل لإدارة النادي الكتالوني أمس الثلاثاء بإرسال فاكس رسمي لإدارة جوزيب بارتوميو، وذلك بسبب موسم 2019/2020 الكارثي للنادي الكتالوني حيث خرج فيه برشلونة بدون أي بطولة وتلقى هزيمة قاسية بالخسارة من بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور الثمانية بـ دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

وكانت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية قالت الأحد الماضي إن إدارة برشلونة تُخطط للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي ليكون خليفة النجم الأرجنتيني في المرحلة المُقبلة في نادي برشلونة.

ولم يجدد ديبالا عقده مع يوفنتوس بالفترة الحالية، حيث سينتهي في العام المقبل، مما يجعل الفرصة مناسبة لـ برشلونة للتحرك وضم اللاعب.

عرض خيالي من الإنتر لضم البرغوث الأرجنتيني

وفي يوم السبت الماضي، ذكرت صحيفة La Gazzetta Dello Sport أن إنتر ميلان سيُقدم عرضًا خياليًّا لإقناع ميسي بالانضمام للنادي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية على أن إنتر ميلان سيبحث عن راعٍ صيني وذلك من أجل تقديم مبلغ خرافي لـ برشلونة للموافقة على بيع ميسي خلال الفترة المقبلة.





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