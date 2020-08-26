قرية هندية تحت الماء تظهر مرة واحدة في السنة !

المواطن- محمد داوود- جدة

من يصدق أن هناك قرية تختفي ١١ شهرًا، وتظهر شهرًا كاملًا في مايو، إذ تكشف القصص التاريخية الموثقة أن هذه القرية تقع في مدينة غوا الهندية، ويبلغ سكانها أكثر من 3 آلاف نسمة، ويحرثون حقول الأرز المحاطة بأشجار جوز الهند والكاجو والمانجو والجزر.

يجتمعون لاستعادة الذكريات:

وقال الباحث العلمي محمد فلمبان في تصريحات إلى “المواطن“، إن هذه القرية تقع في ولاية غوا الغربية الهندية وتدعى “قرية كوردي”، وبالفعل هي قرية لا يمكن رؤيتها إلا لمدة شهر واحد فقط من كل عام، حيث تختفي تحت الماء طوال 11 شهرًا وعندما تنحسر المياه، يجتمع سكانها الأصليون الذين استقروا الآن في مكان آخر، ويأتون لاستعادة ذكرياتهم في منازلهم القديمة بالقرية.

اختفت عام 1986:

وأضاف فلمبان أن التقارير الصحفية تشير إلى أن قرية كوردي بين جبلين في منطقة غاتس الغربية التي يمر عبرها نهر سالاوليم، أحد روافد نهر رئيسي في غوا، كانت يومًا ما مزدهرة في جنوب شرق غوا، ولم تعد موجودة منذ عام 1986، فبعد بناء أول سد في الولاية، غمرت المياه القرية بالكامل.

تظهر في مايو:

ولفت فلمبان إلى أن المياه تنحسر كل عام في شهر مايو لتكشف ما تبقى من القرية، وتظهر الأرض المتصدعة، وجذوع الأشجار، وبقايا منازل متآكلة، وبقايا الأدوات المنزلية، وأطلال قنوات المياه، وأميال من الأرض الجرداء التي تتقاطع مع المسطحات المائية.

حصلوا على تعويضات:

وأكد أن هناك 600 أسرة، وحوالي 3000 شخص اضطروا إلى الانتقال للقرى المجاورة إذ حصلوا من الدولة على أرض وتعويض، رغم ذلك لم يستطيعوا نسيان قريتهم إذ يلتزمون زيارتها كل عام وقت انحسار المياه.





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