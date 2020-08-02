قصة طفل أصيبت عيناه .. ابعدوا عن الصغار معقم اليدين

المواطن- محمد داوود- جدة

أصيب الطفل جاكسون ماكفوي عندما ضغط على عبوة معقم اليدين عند مدخل حديقة ترفيهية، وراح يصرخ من شدة الألم، بعدما دخل المعقم في عينيه.

مخاطر معقم اليدين على الأطفال

وبعد إجراء الإسعافات الأولية، تم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى، حيث عمل الأطباء جاهدين لإنقاذ بصره، في حين كان وجهه منتفخًا، وتنتظر أسرة ماكفوي الآن بقلق، لمعرفة مدى تأثير معقم اليدين على بصره على المدى الطويل.

وخضع جاكسون لأربع عمليات لغسل عينيه في المستشفى، وبعد أن فحصه الطبيب قال لأسرته إن الوضع ليس مطمئنًا، وربما يكون الطفل قد فقد بصره.

وبعد موعد مع أخصائي العيون، تم إخبار الأسرة أن من غير المحتمل أن يفقد جاكسون بصره بشكل كامل، ولكن لا يزال هناك احتمال أن يتعرض بصره لضرر بالغ في المستقبل.

يحتوي على الكحول

وقالت والدة الطفل السيدة كاتي: “قال الطبيب إن الأمر يشبه صب حمض على العينين؛ لأن المعقم يحتوي على كحول نقي”.

وحذر الأطباء بعد هذه الحادثة الآباء والأمهات، مؤكدين على ضرورة عدم ترك أطفالهم يعبثون بمعقمات الأيدي، نظرًا لخطورتها الكبيرة، وما يمكن أن تسببه من أضرار بالغة على العينين.

مواد كيميائية خطيرة

وينصح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور أحمد الزهراني، جميع أفراد الأسرة بإبعاد المعقمات عن أيدي الأطفال لاحتوائها على مواد كيميائية ذات تفاعل قوي مع الحرارة والنار وأماكن الجسم الحساسة مثل العينين والفم والأنف، وإن كانوا يصطحبون معهم القوارير البلاستيكية الصغيرة فيجب الانتباه عند التعامل معها، مع ضرورة تجنب هذه القوارير في السيارة لأنها مع الحرارة العالية يتغير مفعولها وكثير من الخصائص تتبخر كما يلاحظ أن القارورة تنتفخ بشدة الحرارة.

لا ينفع مع الدهون

وأشار الدكتور الزهراني إلى أنه في حالة إمكانية غسل اليدين عند توفر الماء والصابون فهذا أفضل من استخدام المعقمات، وذلك لأن غسل اليدين يقاوم بعض أنواع الجراثيم بطريقة أفضل من مواد التعقيم، كما أنه للأسف فإن الكثيرين لا يستخدمون مواد التعقيم بطريقة صحيحة أو لا يضعون كمية مناسبة من المعقم على اليدين، وهو الأمر الذي قد يقلل من فعالية المعقم، كما إنه يجب عدم استخدام معقمات اليدين لإزالة الشحوم أو الدهون بعد الوجبة الدسمة عند التواجد خارج المنزل.

غسل اليدين أفضل

ودعا الدكتور الزهراني إلى تشجيع الأطفال على غسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب الإفراط في استخدام السوائل المعقمة لليدين، وضرورة توعية الأطفال بالمخاطر الصحية التي تترتب على سوء استخدام السوائل المعقمة والإصابات التي تحدث – لا سمح الله-.



