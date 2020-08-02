قناص لاتسيو يهزم ميسي في تحدي الحذاء الذهبي

المواطن - محمد سمعه

فاز اللاعب الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي لاتسيو الإيطالي، بجائزة الحذاء الذهبي عن موسم 2019/2020، وذلك بعد نهاية منافسات الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في أوروبا وهي: “الدوري الإنجليزي، الدوري الفرنسي، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الإسباني”.

وذكر موقع Who Scored .Com عبر حسابه في “تويتر” أن إيموبيلي فاز بجائزة الحذاء الذهبي بعدما أحرز 36 هدفًا في الدوري الإيطالي بموسم 2019/2020، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 25 هدفًا بالدوري الإسباني وعلى الإنجليزي جيمي فاردي الذي أحرز 23 هدفًا بالدوري الإنجليزي وعلى البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي أحرز 34 هدفًا بالدوري الألماني، وعلى الفرنسي كيليان مبابي الذي أحرز 18 هدفًا بالدوري الفرنسي.

وكان نادي لاتسيو أنهى موسمه في الدوري الإيطالي، أمس السبت بالخسارة من فريق نابولي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة بالدوري الإيطالي.

إيموبيلي يُحرز الهدف الوحيد لـ لاتسيو

ونجح إيموبيلي في إحراز الهدف الوحيد لـ لاتسيو في المباراة، حيث سجله عند حلول الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

جدير بالذكر أن لاتسيو أنهى الدوري الإيطالي موسم 2019/2020 محتلًا المركز الرابع برصيد 78 نقطة، ليضمن بذلك تأهله لمسابقة دوري أبطال أوروبا في موسم 2020/2021.

وفي نفس توقيت مباراة لاتسيو ونابولي، كان روما نجح في الفوز على يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز إنتر ميلان على نادي أتالانتا بثنائية دون رد، أما نادي كالياري فسقط في فخ الخسارة أمام ميلان بثلاثية دون رد، بينما تعادل سامبدوريا مع بريشيا بهدف لكل فريق.

الشباب يُطارد مهاجم لاتسيو

يذكر أن تقارير صحافية، ذكرت أن نادي الشباب مهتم بالتعاقد مع الإكوادوري فيليبي كايسيدو لاعب نادي لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وإذا نجح الشباب في ضم مهاجم لاتسيو، فسوف تكون ثاني صفقة يضمها الليث من أوروبا، بعد تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا من صفوف نادي إشبيلية الإسباني.



