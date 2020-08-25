كارلوس إدواردو يرحل عن الهلال رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.

رحيل إدواردو:

وأوضح الهلال في بيان رسمي أن مجلس الإدارة وافق على إنهاء عقد كارلوس إدواردو رسميًّا، والذي تبقى فيه ما يُقارب من 15 يومًا تتضمن بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق لن يستفيد من خدمات كارلوس إدواردو في الجولات المتبقية، بعد أن اتضحت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد لأسبوعين، ولمنحه فرصة لتحديد وجهته الجديدة.

ومن جانبه، قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للاعب البرازيلي على ما قدمه خلال فترة تمثيله الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتي امتدت لأكثر من 5 أعوام ساهم خلالها بتحقيق 7 ألقاب، متمنيًا له دوام التوفيق في مسيرته المقبلة.

كارلوس إدواردو:

ويُعد البرازيلي إدواردو من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ انضمامه إلى صفوفه موسم 2015/ 2016، وساهم في تسجيل أكثر من 90 هدفًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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