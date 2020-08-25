كاريلي: هدفنا إعادة اسم نادي الاتحاد لمكانه الطبيعي

المواطن - مروة نبيل

أعرب البرازيلي فابيو كاريلي عن سعادته بعد فوز نادي الاتحاد على الفيحاء برباعية، مؤكدًا أنه يسعى لإعادة اسم العميد إلى مكانته الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

كاريلي: القادم أفضل:

وقال المدير الفني البرازيلي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “هدفنا إعادة اسم الاتحاد لمكانه الطبيعي نظرًا لتاريخ الكبيرة فهو نادي عريق”.

وتحدث عن كاريلي عن مباراة نادي الاتحاد ضد الفيحاء قائلًا: “كنا نلعب بمحورين ونحن دائمًا نلعب بمحور واحد.. ودخل ليو وتحسنا.. وبوني لم يتمرن مع الفريق إلى الآن بسبب الإصابة”.

وواصل المدرب البرازيلي تصريحاته قائلًا: “باقي لنا 3 مباريات لكن سعيد بالـ7 نقاط التي حصلنا عليها من ثلاث مباريات.. وأطمئن الجماهير وسنكون أفضل في الموسم القادم”.

نادي الاتحاد:

وعزز نادي الاتحاد فرص استمراره في دوري الكبار الموسم الرياضي المقبل، بعد فوزه على الفيحاء برباعية مقابل هدف، في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم العميد إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الـ12.





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