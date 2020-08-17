كاريلي يبحث عن بديل لـ المولد قبل مواجهة الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

يُسابق المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الزمن؛ وذلك من أجل تجهيز جميع لاعبي العميد استعدادًا لمواجهة الفيصلي بعد غد الأربعاء بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كاريلي يهدف لتأمين خط دفاع الاتحاد

ويُفكر مدرب الاتحاد حاليًا في البحث عن بديل للمدافع زياد المولد، الذي يغيب عن مباراة الفيصلي بسبب تراكم البطاقات، حيث يُفكر المدرب البرازيلي في تأمين خط دفاع الاتحاد بصورة جيدة، لضمان تحقيق الفوز ضد عنابي سدير.

وكان الاتحاد فاز بصعوبة يوم الجمعة الماضية على نادي الاتفاق بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، بهدف سجله اللاعب فهد المولد من ركلة جزاء.

يذكر أن كاريلي كان قال في وقت سابق، وبعد خسارة الاتحاد من الأهلي في الجولة الـ24 من الدوري إن مشاكل العميد ليست وليدة الموسم الحالي، ولكنها تراكمية في آخر 4 مواسم.

وعد إدارة الاتحاد للاعبين

وفي وقت سابق، وعدت إدارة أنمار الحائلي لاعبي الاتحاد بمنحهم المزيد من المكافآت المالية الضخمة، في حال الفوز في المباريات الخمس المتبقية للعميد في الدوري كما ذكرت التقارير الإعلامية.

وفي وقت سابق، وجّه الناقد الرياضي عدنان جستنيه اللوم لـ أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، وذلك بعد تصرفه عقب فوز العميد على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث جستنيه لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: “ما فعله الحائلي كان يجب ألا يحدث، صحيح أنه من الواجب دعم اللاعبين ولكن ليس لدرجة القدوم إليهم والتحدث معهم، خاصة أن العميد لم يقدم الأداء المرجو منه في مباراة الاتفاق”.

وكان كاريلي تولى تدريب الاتحاد خلفًا للمدرب الهولندي هينك تين كات.





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