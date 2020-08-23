كاريلي يُحدد أول أجنبي راحل عن الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد، قد استقر على أول الراحلين من اللاعبين الأجانب عن صفوف العميد وذلك لتنفيذ خطة تصحيح المسار، بسبب النتائج السلبية التي حققها العميد مؤخرًا.

ويستعد العميد، لمواجهة نادي الفيحاء غدًا الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورحب كاريلي برحيل اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني عن صفوف نادي الاتحاد، كون إصاباته كثيرة، ولم يقدم المنتظر منه بعد مع النادي وفقًا لـ “الاقتصادية”.

وغدًا سيكون يومًا حاسمًا لـ مصير نادي الاتحاد حول بقائه في دوري المحترفين؛ حيث إن فوز العميد على الفيحاء سيجعله يصل للنقطة رقم 30 وبالتالي يبتعد شيئًا فشيء عن مراكز الهبوط.

الاثنين الحاسم لـ الاتحاد

وفي هذا السياق قال الناقد الرياضي علي العمري عبر حسابه في “تويتر” أمس السبت: “يوم الاثنين حاسم لـ الاتحاد، العميد سيواجه الفيحاء والحزم سيلاقي الفتح، قاتلوا من أجل العميد”.

وفي وقت سابق، وجّه أنمار الحائلي، رئيس العميد، رسالته إلى نجوم الفريق الكروي الأول بالعميد، وذلك قبل مواجهة نادي الفيحاء يوم الاثنين بالجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اللعب برجولية لتحقيق الفوز

وطلب رئيس الاتحاد من لاعبي العميد، الفوز واللعب برجولية ضد فريق الفيحاء من أجل حصد النقاط الثلاث التي تُعزز من فرص العميد للبقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن الحائلي حرص على دعم اللاعبين من خلال حضور الحصة التدريبية أول أمس الجمعة للاعبين.





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