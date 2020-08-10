كورونا ضرب صفوف الأتلتيكو .. هل يُمكن إلغاء دوري الأبطال ؟

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في وقت سابق، عن إصابة 2 من نجومه بـ فيروس كورونا المُستجد، دون أن يكشف عن هويتهما، مما تسبب في إثارة التكهنات حول إمكانية إلغاء دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ووفقًا لـ بيان أتلتيكو مدريد الذي يشارك في دور الـ8 من البطولة الأوروبية، أن النادي الإسباني أخبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإصابات، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة عند إقامة المباريات بمدينة لشبونة البرتغالية.

حقيقة إلغاء دوري الأبطال

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي لن تُلغى طالما عدد إصابات كورونا لم يصل إلى 15 لاعبًا في صفوف الفريق الواحد، مما يعني أن البطولة مستمرة وستُقام في مدينة لشبونة بدءًا من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية.

وتستمر مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، الذي يُعد موسمًا استثنائيًا بكل المقاييس خلال الفترة من 13 إلى 23 أغسطس الجاري.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني، سيواجه بايرن ميونيخ الألماني، وسيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي، نادي ليون الفرنسي، وسيلعب أتالانتا الإيطالي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي أما أتلتيكو مدريد فسيواجه نادي لايبزيج الألماني وجميع تلك المباريات تُقام في دور الـ8.

ليونيل ميسي يحرج مدافع نابولي

وفي سياق آخر، التقطت عدسات الكاميرا لقطة مثيرة للجدل قام بها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، تجاه اللاعب اليوناني كوستاس مانولاس مدافع نادي نابولي الإيطالي، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت الكاميرا رفض ليونيل ميسي مُصافحة مانولاس بعدما جاء الأخير له لمصافحته عقب نهاية اللقاء، خاصة أن مانولاس كان تحدث بتصريحات استفزازية عن إقصاء برشلونة من دوري الأبطال، وذلك قبل إقامة مباراة البارشا ونابولي في الكامب نو.



