كورونا يُداهم ليفربول

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

كورونا يضرب ليفربول

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أنه تم اكتشاف الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجد الفريق الأول لكرة القدم خلال معسكره التدريبي المقام حاليًا في النمسا.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن ليفربول اضطر للتخلي عن فكرة إقامة معسكر في إيفيان الفرنسية، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك، ثم استقر على السفر إلى النمسا.

وشددت على أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن هوية المصاب في صفوف النادي الإنجليزي، سواء كان لاعبًا في الفريق الأول لكرة القدم أو أحد العاملين في الجهاز الفني.

ليفربول بطل البريميرليج

ونجح الريدز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، إلا أن تتويجه واحتفالاته جاءت بشكل صامت، نظرًا لخوض المباريات حاليًا بدون جماهير بسبب جائحة كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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