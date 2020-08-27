كويلار يكشف وجهته في حال غادر الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط نادي الهلال، عن وجهته المقبلة التي سينتقل لها، وذلك في حال غادر أزرق العاصمة بالفترة المقبلة.

وذكرت قناة Direct TV الكولومبية أن كويلار يحلم بالاحتراف الأوروبي، بعد مغادرته لأزرق العاصمة، مضيفًا أنه كان قريبًا من الانضمام لنادي بولونيا الإيطالي، قبل أزرق العاصمة، ولكن الصفقة لم تتم.

هدف كويلار مع الهلال:

وأشار كويلار إلى رغبته بالتألق مع الأزرق، وذلك للانضمام إلى منتخب كولومبيا في المستقبل القريب.

وكان كويلار انضم إلى بطل آسيا قادمًا من نادي فلامنغو البرازيلي في صيف 2019.

وفي وقت سابق، سيرحل البرازيلي كارلوس إدواردو عن نادي الهلال بعد نهاية موسم 2019/ 2020، وذلك وفقًا للبيان الذي أعلن فيه الفريق العاصمي رحيل اللاعب أول أمس الثلاثاء.

ويُعد نادي شباب الأهلي دُبي الإماراتي، الأقرب لضم إدواردو وذلك وفقًا لتقارير صحافية.

وفضّل إدواردو الانتقال لـ شباب الأهلي دبي لخوض تجربة احترافية جديدة في المنطقة العربية، بعد خمس سنوات قضاها في صفوف الهلال، وفقًا لـ“الخليج”.

لاعبو الفريق العاصمي يُودعون إدواردو:

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على توديع كارلوس إدواردو بعد مباراة الفيصلي، حيث حملوا اللاعب البرازيلي والتقطوا الصور التذكارية معه.

ونشر حساب أزرق العاصمة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب البرازيلي بصحبة لاعبي الفريق الأول والمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، بجانب احتفالية له مع اللاعبين.

وظهر إدواردو وهو يحمل قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي أزرق العاصمة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: “شكرًا سوبر إدواردو”.

ويحتل الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًّا برصيد 63 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وسيواجه أزرق العاصمة فريق الحزم في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري بعد غد السبت المقبل.





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