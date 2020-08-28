كيف رد خالد الزيلعي بعد حصوله على 400 ألف ريال ؟

المواطن - محمد سمعه

رد خالد الزيلعي، نجم النصر السابق، على رسالة عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر، حيث قرر من خلالها إعطاء اللاعب 400 ألف ريال لشراء شقة له ولأسرته، بعدما أعلن أنه يحتاج لمسكن خاص؛ لأنه لا يملك بسبب حالته المادية الصعبة.

وكتب الزيلعي عبر حسابه في “تويتر” لـ بغلف: “شكرًا لك من القلب على تفاعلك وحبك للخير وقد وصل ما وعدت به، في برنامج كورة مع تركي العجمة، كثر الله خيرك”.

خالد الزيلعي يفتح قلبه:

وفي وقت سابق، فتح خالد الزيلعي لاعب نادي النصر السابق، قلبه كاشفًا للجماهير تفاصيل أزمته التي يمر بها حاليًّا، وذلك بعد إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر وغير منتشر.

وظهر الزيلعي للمرة الأولى ببرنامج رياضي عندما حل ضيفًا على الإعلامي تركي العجمة مُقدم برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، حيث تحدث عن تفاصيل الأزمة التي يمر بها.

وقال الزيلعي في برنامج “كورة”: “لقد جمعت 2.5 مليون ريال من الكرة من 2011 حتى 2018، وقمت بشراء قطعة أرض لبناء مشروع استثماري عليها، ولكن المقاول قام ببنائها بشكل خاطئ، وخسرت كل مالي في هذا المشروع”. وكان خالد الزيلعي قال في وقت سابق: إنه يتمنى الحصول على شقة، وعلى عمل لزوجته؛ كونه لا يستطيع العمل حاليًّا ولا يُوجد لديه أي مصدر دخل. نجم النصر السابق يكشف احتياجاته: وعلى الفور قرر عبدالعزيز بغلف تقديم مبلغ 400 ألف ريال للاعب الزيلعي، وذلك لشراء شقة له ولأسرته، مضيفًا أن المبلغ سيصله في مدة لا تزيد عن شهر. وأيضًا، تكفّل عبدالرحمن الحلافي، المشرف على الكرة بنادي النصر، براتب شهري لمدة عام قدره 20 ألف ريال، للاعب الزيلعي نجم النصر السابق؛ وذلك بسبب إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري. وكان بندر الشمري صديق خالد الزيلعي المُقرب، أكد لـ برنامج “صدى الملاعب” على أن نجم النصر السابق لم يتكلم عن حالته لأنه إنسان عزيز النفس، لكنه أضاف بأنه سيتحدث بدلًا من صديقه نظرًا لصعوبة حالته الصحية.







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