كيف يمكنك تحسين أداء WhatsApp في 3 خطوات ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

WhatsApp هو تطبيق شائع الاستخدام، يستخدمه الغالبية العظمى للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم وأحبائهم بشكل عام، وهناك بعض الحيل والتعديلات التي يمكن إجراؤها لجعله يعمل بشكل أفضل وأكثر سلاسة إذا واجهتك مشاكل فيه مثل استغراق وقت طويل لإرسال الرسائل أو عند تنزيل محتوى الوسائط المتعددة مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية.

وحل هذه المشكلة أبسط مما قد يبدو وما عليك سوى اتباع بعض الخطوات.

1- ذاكرة التخزين المؤقتة:

ذاكرة التخزين المؤقتة هي بيانات مؤقتة تتراكم على الهاتف ولكنها ليست ذات قيمة كبيرة أو مهمة، بمعنى آخر، ومسحها ليس عملية معقدة فقط قم بـ:

1- فتح قائمة الإعدادات من الشاشة الرئيسية لهاتفك.

2- حدد موقع خيار التخزين.

3- ابحث عن السطر الذي يشير إلى تطبيقات أخرى.

4- سيعرض الهاتف قائمة التطبيقات المثبتة على الهاتف المحمول.

5- ابحث عن خيار WhatsApp واضغط عليه.

5- وستجد خيارين: تفريغ مساحة التخزين Free up Storage Space ومسح ذاكرة التخزين المؤقتة Clear Cache.

6- اضغط على مسح ذاكرة التخزين المؤقتة وسيظهر لديك الرقم 0.

وهذه الطريقة، بالإضافة إلى كونها سهلة الأداء فهي أيضًا آمنة، ولن يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيق إلى حذف أي شيء آخر.

ومن المهم توضيح أن رسائلك ومقاطع الفيديو والصور والملفات الصوتية والمحتويات الأخرى على WhatsApp الخاص بك ستبقى كما هي، الشيء الوحيد الذي ستفعله هو توفير مساحة تسمح بتنفيذ العمليات بشكل أسرع وأفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا طرق أخرى يمكنك تنفيذها بحيث تستخدم WhatsApp بشكل أكثر كفاءة.

2- إنشاء اختصار على الشاشة الرئيسية:

إذا كان لديك جهة اتصال تدردش معها باستمرار، فيمكنك إنشاء اختصار على الشاشة الرئيسية لهاتفك المحمول، وبالتالي، سيكون عليك فقط الضغط عليه للتحدث مع هذا الشخص دون فتح التطبيق نفسه في كل مرة.

3- تثبيت الدردشات المهمة على WhatsApp:

ويمكنك أيضًا تثبيت الدردشات المهمة في الجزء العلوي من التطبيق، بحيث إذا تلقيت رسائل من محادثات أخرى تظل الدردشات المثبتة أمام ناظريك طوال الوقت من أجل الوصول إليها بشكل أسهل وأسرع.

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