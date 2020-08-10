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لأول مرة.. واتساب تتيح نقل المحادثات من أندرويد إلى آيفون

لأول مرة.. واتساب تتيح نقل المحادثات من أندرويد إلى آيفون

2020/08/10
الساعة 1:03 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, تكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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لأول مرة.. واتساب تتيح نقل المحادثات من أندرويد إلى آيفون واتساب
المواطن - متابعة

أوضحت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم واتساب ، سيتيح لمستخدميه إمكانية نقل المحادثات لأول مرة من الأجهزة العاملة بنظام تشغيل “أندرويد” إلى هواتف “آيفون”.

وكشف التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن واتساب تختبر حاليًا تقنية يمكنها مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتيْ “أندرويد” و”آيفون”.

وستسمح تلك التقنية أيضًا باستخدام نفس حساب واتساب على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت.

وأوضحت واتساب أن تلك الميزة لا تزال قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظاميْ تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، وستعتمدها في الفترة المقبلة.

كما سيمكن أيضًا تشغيل تلك الميزة الجديدة أيضًا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من واتساب ويب.




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