لاعبا الاتحاد الأقرب للرحيل بعد بوني

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد عمل “غربلة” في صفوف الفريق الكروي الأول وذلك لامتصاص غضب الجماهير بسبب سوء نتائج العميد بالموسم الحالي 2019/2020.

ورحب كاريلي برحيل اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني عن صفوف نادي الاتحاد، كون إصاباته كثيرة، ولم يقدم المنتظر منه بعد مع النادي وفقًا لـ “الاقتصادية”.

ويبدو أن كاريلي لن يكتفي بهذا الأمر، حيث سيوافق خلال الفترة المقبلة على رحيل كل من المغربي كريم الأحمدي واللاعب الإيفواري سيكو سانوجو.

ويُفكر نادي زيوريخ السويسري في ضم سيكو سانوجو المُعار حاليًا لنادي النجم الأحمر الصربي من الاتحاد وفقًا لـ صحيفة “مكة”، كما أن نادي تيفنتي الهولندي مهتم وبقوة بضم الأحمدي الذي لا يفكر في تجديد عقده مع العميد بعد نهاية موسم 2019/2020.

يوم حاسم لـ الاتحاد غدًا

وغدًا سيكون يومًا حاسمًا لـ مصير نادي الاتحاد حول بقائه في دوري المحترفين؛ حيث إن فوز العميد على الفيحاء سيجعله يصل للنقطة رقم 30 وبالتالي يبتعد شيئًا فشيء عن مراكز الهبوط.

وفي هذا السياق قال الناقد الرياضي علي العمري عبر حسابه في “تويتر” أمس السبت: “يوم الاثنين حاسم لـ الاتحاد، العميد سيواجه الفيحاء والحزم سيلاقي الفتح، قاتلوا من أجل العميد”.

ماذا طلب الحائلي من لاعبي العميد ؟

وفي وقت سابق، وجّه أنمار الحائلي، رئيس العميد، رسالته إلى نجوم الفريق الكروي الأول بالعميد، وذلك قبل مواجهة نادي الفيحاء يوم الاثنين بالجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطلب رئيس الاتحاد من لاعبي العميد، الفوز واللعب برجولية ضد فريق الفيحاء من أجل حصد النقاط الثلاث التي تُعزز من فرص العميد للبقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





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