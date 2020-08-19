لبنان يعلن إغلاقًا عامًّا مع حظر للتجول

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، أمس الثلاثاء، إعادة فرض الإغلاق العام في البلاد لأكثر من أسبوعين، مع التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد في البلاد، التي سجلت إجمالًا 9337 إصابة، بينها 105 وفيات.

ويبدأ الإغلاق العام صباح الجمعة 21 أغسطس ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، ويتضمن حظرًا للتجول بين الساعة السادسة مساء (15:00 ت غ) والسادسة صباحًا (3:00 ت غ).

ويستثني القرار أعمال رفع الأنقاض والإغاثة في الأحياء المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، وكذلك الوزارات والمؤسسات العامة، على ألا تزيد نسبة حضور موظفيها على 50 بالمائة.

وسجل لبنان خلال الأسبوعين الماضيين معدلات قياسية في عدد الإصابات، آخرها أمس الاثنين، إذ أعلنت وزارة الصحة 456 إصابة وحالتي وفاة.

وحذّر وزير الصحة اللبناني حمد حسن من أن معظم مستشفيات بيروت امتلأ بمرضى فيروس كورونا، وقال: إن البلاد وصلت “إلى شفير الهاوية”.

وأعلنت السلطات نهاية الشهر الماضي إغلاقًا مؤقتًا على مرحلتين بعد ارتفاع أعداد الإصابات.

وكان يُفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من الإغلاق العام قبل أسبوعين قبل أن يتم إلغاؤها مع الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس، وتسبّب بمقتل 177 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

وضاعف الانفجار وعدد الضحايا الكبير الذي خلفه، الضغوط على المستشفيات والطواقم الطبية المنهكة أساسًا من الأزمة الاقتصادية في البلاد وتفشي الفيروس.





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